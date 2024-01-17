В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города

ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico

Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.