Повітряна тривога оголошена по всій Україні
Київ • УНН
У всіх областях України оголошено повітряну тривогу .
По всій Україні оголосили повітряну тривогу, передає УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
У моніторингових Telegram –каналах повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.
Тим часом у Повітряних силах раніше писали про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч17.01.24, 07:19 • 53585 переглядiв