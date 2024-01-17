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29 березня, 17:57 • 104138 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 122794 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121297 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159649 перегляди

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29 березня, 07:30 • 135581 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130969 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143355 перегляди

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28 березня, 16:27 • 145687 перегляди

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Повітряна тривога оголошена по всій Україні

Повітряна тривога оголошена по всій Україні

Київ • УНН

 • 23179 перегляди

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу .

 По всій Україні оголосили повітряну тривогу, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

У моніторингових Telegram –каналах повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.

Тим часом у Повітряних силах раніше писали про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч17.01.24, 07:19 • 53585 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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