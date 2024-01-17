Повітряна тривога оголошена по всій Україні

По всій Україні оголосили повітряну тривогу, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

У моніторингових Telegram –каналах повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.

Тим часом у Повітряних силах раніше писали про ракетну небезпеку для Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч