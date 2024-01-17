Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч

Українські зенітники у ніч на 17 січня збили 19 ворожих дронів, які атакували Україну. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що противник завдав удару 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Також — удар ворог завдав двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. йдеться у повідомленні

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

До росії з Ірану прибув черговий борт: це може свідчити про продовження поставок "шахедів" та запчастин до них