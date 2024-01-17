Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч
Київ • УНН
У ніч на 17 січня українські зенітники збили 19 з 20 атакуючих безпілотників. Ворог також завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова.
Українські зенітники у ніч на 17 січня збили 19 ворожих дронів, які атакували Україну. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що противник завдав удару 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Також — удар ворог завдав двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.
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