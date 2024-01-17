Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь

Украинские зенитчики в ночь на 17 января сбили 19 вражеских дронов, которые атаковали Украину. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник нанес удар 20-ю ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района российского города Приморско-Ахтарск. Также - удар враг нанес двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. говорится в сообщении

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

В россию из Ирана прибыл очередной борт: это может свидетельствовать о продолжении поставок "шахедов" и запчастей к ним