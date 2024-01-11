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В россию из Ирана прибыл очередной борт: это может свидетельствовать о продолжении поставок "шахедов" и запчастей к ним

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 08:15  •  12271 просмотра

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Грузовой самолет из Тегерана доставил очередной груз в москву

В москву из Тегерана по состоянию на вчера, 10 января, прибыл грузовой самолет, который, скорее всего, доставил очередную партию дронов-камикадзе и комплектующих к ним. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие очередного грузового борта с направления Тегерана на москву. И это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают эти барражирующие снаряды на собственной территории. То есть поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается. И это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска

- сказала Гуменюк.

Дополнительно

На днях появились сообщения, что для атак по Украине россия начала использовать "шахеды" с реактивным двигателем, и один из них даже, якобы, был сбит.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз информацию о применении россией таких дронов не подтверждают.

"Что касается дрона "Shahed-238", который недавно представили иранские производители -  пока факты их использования в наших исследованиях отсутствуют. Из открытых источников знаем, что в "Shahed-238" заявляется об оснащении системой донаведения на конечном участке траектории полета и реактивным малоразмерным двигателем. Будем следить за ситуацией", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

При этом отметил, что враг постоянно пытается модернизировать "шахеды".

"Производство и использование ударных БПЛА типа "Shahed" за период действительно менялось. В основном враг делал ставку на использование  "Shahed-136", их разделяем для себя ориентировочно на три основных группы. Первая имеет маркировку с буквой "М" иранского производства. Далее группа с маркировкой буквой "Ы", которую мы считаем переходным вариантом иранского производства, но собранным на территории россии. Третья часть имеет маркировку "К", и это уже российское производство, при чем компоненты в большем количестве неизменно иностранные. Есть образцы, окрашенные снаружи в черный цвет простой краской для более тяжелого визуального поиска в темное время суток, а также такие, которые имеют уже специфическое покрытие", - добавил директор КНИИСЭ.

Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин15 декабрь 2023, 08:22 • 43240 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
До росії з Ірану прибув черговий борт: це може свідчити про продовження поставок "шахедів" та запчастин до них
Another plane has arrived in Russia from Iran: this may indicate the continuation of supplies of Shahed drones and spare parts for them
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