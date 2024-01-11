В россию из Ирана прибыл очередной борт: это может свидетельствовать о продолжении поставок "шахедов" и запчастей к ним
Киев • УНН
Грузовой самолет из Тегерана доставил очередной груз в москву
В москву из Тегерана по состоянию на вчера, 10 января, прибыл грузовой самолет, который, скорее всего, доставил очередную партию дронов-камикадзе и комплектующих к ним. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие очередного грузового борта с направления Тегерана на москву. И это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают эти барражирующие снаряды на собственной территории. То есть поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается. И это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска
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На днях появились сообщения, что для атак по Украине россия начала использовать "шахеды" с реактивным двигателем, и один из них даже, якобы, был сбит.
В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз информацию о применении россией таких дронов не подтверждают.
"Что касается дрона "Shahed-238", который недавно представили иранские производители - пока факты их использования в наших исследованиях отсутствуют. Из открытых источников знаем, что в "Shahed-238" заявляется об оснащении системой донаведения на конечном участке траектории полета и реактивным малоразмерным двигателем. Будем следить за ситуацией", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.
При этом отметил, что враг постоянно пытается модернизировать "шахеды".
"Производство и использование ударных БПЛА типа "Shahed" за период действительно менялось. В основном враг делал ставку на использование "Shahed-136", их разделяем для себя ориентировочно на три основных группы. Первая имеет маркировку с буквой "М" иранского производства. Далее группа с маркировкой буквой "Ы", которую мы считаем переходным вариантом иранского производства, но собранным на территории россии. Третья часть имеет маркировку "К", и это уже российское производство, при чем компоненты в большем количестве неизменно иностранные. Есть образцы, окрашенные снаружи в черный цвет простой краской для более тяжелого визуального поиска в темное время суток, а также такие, которые имеют уже специфическое покрытие", - добавил директор КНИИСЭ.
Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин15 декабрь 2023, 08:22 • 43240 просмотров
В россию из Ирана прибыл очередной борт: это может свидетельствовать о продолжении поставок "шахедов" и запчастей к ним
Грузовой самолет из Тегерана доставил очередной груз в москву.
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