Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин

Эксперты установили, что боевую часть "шахедов", которыми враг в последнее время атакует Украину, подавали дополнительно комплектовать шрапнелью, чтобы увеличить количество жертв и пострадавших среди людей. Об этом в своем tg-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает УНН.

Детали

По его словам, экспертами КНИИСЭ установлено наличие изменений в БПЛА типа "Shahed 136".

В частности, новые образцы данных ударных беспилотников с маркировкой серии "К" имеют измененную боевую часть, отличную от БЧ иранского производства.

Кроме того, зафиксировано использование дополнительных поражающих элементов, закрепленных непосредственно на внешней оболочке боевой части БПЛА.

Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела - отметил Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ добавил, что эти и другие подобные факты преступлений россии против Украины фиксируются экспертами в ходе проведения судебных экспертиз и станут частью доказательной базы для национальных и международных судов.

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