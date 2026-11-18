Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что после задержания сотрудники НАБУ сказали ему, что он будет находиться под стражей столько же, сколько уже бывший старший детектив антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов. Об этом он рассказал во время заседания ВСК Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, передает корреспондент УНН.

"Нет, мне пообещали, что я буду сидеть столько же, сколько сидел Магамедрасулов. Я не знаю, процессуальное это действие или нет", — сказал Дука в ответ на вопрос, предлагали ли ему после задержания сотрудничество со следствием в обмен на смягчение меры пресечения или другие процессуальные решения.

На уточняющий вопрос, кто именно озвучил такую угрозу, генерал-майор СБУ ответил, что это были сотрудники НАБУ.

Сергей Дука также отметил, что события в день задержания разворачивались очень быстро.

"Ты утром просыпаешься, собираешься на работу, а в обед ты уже задержан, а вечером тебе уже вручают подозрение, которое я, когда прочитал, честно говоря, если бы мне оперативный сотрудник принес такие материалы, я бы отправил его к врачу", — заявил он.

Ранее Сергей Дука назвал действия НАБУ и САП политической местью за расследование в отношении сотрудников антикоррупционных органов. По его словам, действия антикоррупционных органов связаны с тем, что в прошлом году СБУ проводила обыски у детективов НАБУ и расследовала уголовные производства по возможным коррупционным преступлениям их сотрудников.

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Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявлял, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.