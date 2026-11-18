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После землетрясения в Румынии сейсмические волны достигли Южно-Украинской АЭС. Как сообщили в "Энергоатоме", ситуация не представляла угрозы для зданий и сооружений атомной электростанции, передает УНН.

Детали

В Румынии в ночь на 18 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,3 — его почувствовали и в некоторых регионах Украины. В частности, сейсмические волны достигли Южно-Украинской АЭС.

Расчетное сейсмическое воздействие на площадке ЮУАЭС составило I–II балла, что соответствует едва ощутимым толчкам. Поэтому ситуация не представляла угрозы для зданий и сооружений атомной электростанции — сообщили в «Энергоатоме».

В компании напомнили, что все атомные электростанции Украины оборудованы системами, которые фиксируют толчки земной коры. Главный центр специального контроля (ГЦСК) в режиме реального времени следит за сейсмической активностью в районах расположения АЭС.

Напомним

В ночь на среду, 18 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3.