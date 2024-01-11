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До росії з Ірану прибув черговий борт: це може свідчити про продовження поставок "шахедів" та запчастин до них

До росії з Ірану прибув черговий борт: це може свідчити про продовження поставок "шахедів" та запчастин до них

Київ • УНН

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Вантажний літак з Тегерана доставив черговий вантаж до москви

До москви з Тегерана станом на вчора, 10 січня, прибув вантажний літак, який, скоріш за все, доставив чергову партію дронів-камікадзе та комплектуючих до них. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Станом на вчора було зафіксоване прибуття чергового вантажного борту з напрямку Тегерана на москву. І це може свідчити про продовження поставок як готової продукції, так і запасних частин, з яких росіяни збирають ці баражуючі снаряди на власній території. Тобто підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває. І це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску

- сказала Гуменюк.

Додатково

Днями з’явилися повідомлення, що для атак по Україні росія почала використовувати "шахеди" з реактивним двигуном, і один з них навіть, нібито, був збитий.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз інформацію про застосування росією таких дронів не підтверджують.

"Що стосується дрона "Shahed-238", який нещодавно представили іранські виробники -  наразі факти їх використання у наших дослідженнях відсутні. Із відкритих джерел знаємо, що в "Shahed-238" заявляється про оснащення системою донаведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту та реактивним малорозмірним двигуном. Будемо слідкувати за ситуацією", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН.

При цьому відзначив, що ворог постійно намагається модернізувати "шахеди".

"Виробництво та використання ударних БПЛА типу "Shahed" за період дійсно змінювалося. В основному ворог робив ставку на використання  "Shahed-136", їх поділяємо для себе орієнтовно на три основних групи. Перша має маркування з літерою "М" іранського виробництва. Далі група з маркуванням літерою "Ы", яку ми вважаємо перехідним варіантом іранського виробництва, але зібраним на території росії. Третя частина має маркування "К", і це вже російське виробництво, при чому компоненти в більшій кількості незмінно іноземні. Є зразки, пофарбовані зовні у чорний колір простою фарбою для тяжчого візуального пошуку в темний період доби, а також є такі, що мають вже специфічне покриття", - додав директор КНДІСЕ.

Бойову частину "шахедів" почали доповнювати шрапнеллю – Олександр Рувін15.12.23, 10:22 • 46564 перегляди

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