У КНДІСЕ не підтверджують інформацію про можливе збиття над Україною "шахеда" з реактивним двигуном
Київ • УНН
У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз не підтверджують можливе збиття над Україною "шахеда" з реактивним двигуном. Факти використання ворогом цих дронів для атак України, наразі відсутні.
У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз не підтверджують можливе збиття над Україною "шахеда" з реактивним двигуном. Факти використання ворогом цих дронів для атак України, наразі відсутні. По це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН.
"Що стосується дрона "Shahed-238", який нещодавно представили іранські виробники - наразі, факти їх використання у наших дослідженнях відсутні.
Із відкритих джерел знаємо, що в "Shahed 238" заявляється про оснащення системою донаведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту та реактивним малорозмірним двигуном. Будемо слідкувати за ситуацією", - сказав Рувін.
При цьому додав, що "шахеди" постійно модернізуються
"Виробництво та використання ударних БПЛА типу "Shahed" за період дійсно змінювалось. В основному ворог робив ставку на використання "Shahed 136", їх поділяємо для себе орієнтовно на три основних групи. Перша має маркування з літерою "М" іранського виробництва. Далі група з маркуванням літерою "Ы", яку ми вважаємо перехідним варіантом іранського виробництва, але зібраним на території росії. Третя частина має маркування "К" і це вже російське виробництво, при чому компоненти в більшій кількості незмінно іноземні. Є зразки пофарбовані зовні у чорний колір простою фарбою для тяжчого візуального пошуку в темний період доби, а також є такі, що мають вже специфічне покриття", - зазначив директор КНДІСЕ.
Нагадаємо
Напередодні з’явилася інформація, що в Україні був збитий перший "шахед" з реактивним двигуном.
В Повітряних силах України не підтвердили цю інформацію.