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В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 15:54  •  107542 просмотра

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В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз не подтверждают возможное сбитие над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем. Факты использования врагом этих дронов для атак Украины, пока отсутствуют.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз не подтверждают возможное сбитие над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем. Факты использования врагом этих дронов для атак Украины, пока отсутствуют. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

"Что касается дрона "Shahed-238", который недавно представили иранские производители -  пока, факты их использования в наших исследованиях отсутствуют.

Из открытых источников знаем, что в "Shahed 238" заявляется об оснащении системой донаведения на конечном участке траектории полета и реактивным малоразмерным двигателем. Будем следить за ситуацией", - сказал Рувин.

При этом добавил, что "шахеды" постоянно модернизируются

"Производство и использование ударных БПЛА типа "Shahed" за период действительно менялось. В основном враг делал ставку на использование  "Shahed 136", их разделяем для себя ориентировочно на три основные группы. Первая имеет маркировку с буквой "М" иранского производства. Далее группа с маркировкой буквой "Ы", которую мы считаем переходным вариантом иранского производства, но собранным на территории россии. Третья часть имеет маркировку "К" и это уже российское производство, при чем компоненты в большем количестве неизменно иностранные. Есть образцы окрашены снаружи в черный цвет простой краской для более тяжелого визуального поиска в темное время суток, а также такие, которые имеют уже специфическое покрытие", - отметил директор КНИИСЭ.

Напомним

Накануне появилась информация, что в Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем.

В Воздушных силах Украины не подтвердили эту информацию.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
У КНДІСЕ не підтверджують інформацію про можливе збиття над Україною "шахеда" з реактивним двигуном
The KFI does not confirm the information about the possible downing of a "Shahed" with a jet engine over Ukraine
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