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В України був збитий перший "шахед" з реактивним двигуном

В України був збитий перший "шахед" з реактивним двигуном

Київ • УНН

 • 119532 перегляди

Україна збила перший реактивний безпілотник Shahed-238 зі стандартною навігацією та звичайним озброєнням, здатний високошвидкісно маневрувати над територією країни.

На території України був збитий перший "шахед-238" з реактивним двигуном. Про це повідомив військовий Сергій "Флеш", передає УНН.

Деталі

Беспілотник має китайський двигун, летів зі швидкістю понад 500 км/год. Бойовий заряд та навігацію має аналогічну попереднім версіям "шахедів".

Зазначається, що для знищення цьго типу безпілотника мобільним групам ППО будуть потрібні ПЗРК (Оса, Игла, Стінгер).

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, а також можуть маневрувати.

Однак жодної унікальної зброї на них немає, лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

У небі над Україною знищено 8 з 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет, усього рф запустила 51 ракету різних типів - Залужний08.01.24, 11:39 • 32380 переглядiв

Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили

зазначив Флеш.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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