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У небі над Україною знищено 8 з 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет, усього рф запустила 51 ракету різних типів - Залужний

У небі над Україною знищено 8 з 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет, усього рф запустила 51 ракету різних типів - Залужний

Київ • УНН

 • 32380 перегляди

Україна відбила масовану російську атаку, збивши 8 безпілотників і 18 ракет з 59 запущених. Цілями були цивільні та військові об'єкти.

Російські війська під час масованої атаки у ніч на 8 січня запустили по Україні 59 засобів повітряного нападу - 8 ударних дронів типу Shahed та 51 ракету різних типів, знищено усі 8 "шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Про це повідомив у понеділок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. (...) Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти

- написав Залужний у Telegram.

Деталі

З його слів, усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

- 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);

- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", - вказав він.

У підсумку, захисниками неба знищено: 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

- повідомив Залужний.

Вранці на Дніпропетровщині українська ППО збила дві російські ракети 08.01.24, 11:29 • 30661 перегляд

Юлія Шрамко

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