В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный
Киев • УНН
Украина отбила массированную российскую атаку, сбив 8 беспилотников и 18 ракет из 59 запущенных. Целями были гражданские и военные объекты.
Российские войска во время массированной атаки в ночь на 8 января запустили по Украине 59 средств воздушного нападения - 8 ударных дронов типа Shahed и 51 ракету различных типов, уничтожены все 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Об этом сообщил в понедельник Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.
В ночь на 8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. (...) Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты
Детали
По его словам, всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:
- 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл.;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);
- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс - рф.);
- 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл.;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).
"На этот раз враг атаковал различные регионы Украины. В частности ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях", - указал он.
В итоге, защитниками неба уничтожено: 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131"; 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55
Утром на Днепропетровщине украинская ПВО сбила две российские ракеты08 январь 2024, 09:29 • 23321 просмотр
В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный
Украина отбила массированную российскую атаку, сбив 8 беспилотников и 18 ракет из 59 запущенных. Целями были гражданские и военные объекты.
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