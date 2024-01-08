Утром на Днепропетровщине украинская ПВО сбила две российские ракеты
Украинская противовоздушная оборона сбила две российские ракеты в Днепропетровской области во время масштабной российской ракетной атаки на Украину.
"Золотой глобус 2024": победу праздновали "Оппенгеймер" и "Наследники"
"Оппенгеймер" доминировал на "Золотом глобусе", получив пять наград, в том числе за лучший фильм, а "Наследники" лидировали по количеству побед на телевидении.
NASA запустили первую за несколько десятилетий ракету на Луну
Новая ракета NASA Vulcan Centaur вывела на Луну посадочный модуль Peregrine, что стало первым американским лунным запуском с 1972 года.
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
Украинская прокуратура не получила от россии документов о сроке заключения экс-депутата Шепелева, а лишь отказ в его экстрадиции.
В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Полтавщины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области, объявлена воздушная тревога.
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до пяти
В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших.
Почти 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды - Укрэнерго
Около 400 украинских населенных пунктов были обесточены из-за неблагоприятных погодных условий, однако утренний ракетный обстрел не имел критического влияния на энергосистему.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки уже известно о двух погибших
Вражеский ракетный обстрел в Хмельницкой области унес жизни двух человек.
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства
Власти Винницы признали, что продуктовые наборы, на которых пиарился "гуманитарный штаб" Гройсмана, покупались за бюджетные средства.
Шаповалову и его экс-коллегам сообщили о новых подозрениях по факту растраты около 950 млн грн
Экс-заместителя министра обороны Шаповалова и других подозревают в присвоении 950 млн грн в ходе аферы с бронежилетами. Бронежилеты были некачественными и связаны с российскими владельцами.