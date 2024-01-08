Утром на Днепропетровщине украинская ПВО сбила две российские ракеты

Сегодня, 8 января, подразделения противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Утром наши защитники неба уничтожили 2 вражеские ракеты. Их сбили в Днепровском и Павлоградском районах - резюмировал Лысак.

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Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что российские войска сегодня утром нанесли массированный ракетный удар, атаковали четыре региона - Запорожье, Харьковскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области.

Напомним,

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате массированной ракетной атаки российской армии на Украину сегодня утром два человека погибли - в Криворожском районе и в Хмельницкой области. Кроме того, известно о по меньшей мере 33 раненых.