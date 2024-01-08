Армія рф вранці атакувала ракетами 4 регіони: є загиблий та поранені - МВС
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по чотирьох областях України, в результаті чого щонайменше одна людина загинула і кілька отримали поранення.
російські війська сьогодні вранці завдали масованого ракетного удару, атакували чотири регіони - Запоріжжя, Харківську, Хмельницьку та Дніпропетровську області. Одна людина загинула, є поранені, повідомив у понеділок голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
Сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі
Запоріжжя: рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними МВС, троє людей постраждали. Втім голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про чотирьох постраждалих.
Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.
У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.
Харківська область: за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.
Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.
Хмельницька область: у регіоні пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Атака рф на Київ 2 січня: кількість жертв зросла до трьох 08.01.24, 09:16 • 29422 перегляди