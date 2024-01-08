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Армія рф вранці атакувала ракетами 4 регіони: є загиблий та поранені - МВС

Київ • УНН

 • 35443 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по чотирьох областях України, в результаті чого щонайменше одна людина загинула і кілька отримали поранення.

російські війська сьогодні вранці завдали масованого ракетного удару, атакували чотири регіони -  Запоріжжя, Харківську, Хмельницьку та  Дніпропетровську області. Одна людина загинула, є поранені, повідомив у понеділок голова МВС Ігор Клименко, пише УНН

Сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі

- написав Клименко у Telegram.

Запоріжжя: рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними МВС, троє людей постраждали.  Втім голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про чотирьох постраждалих. 

Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами.  Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр. 

Харківська область: за попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала. 

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

Хмельницька область: у регіоні пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Інформація щодо потерпілих уточнюється. 

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Тетяна Краєвська

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