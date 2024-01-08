Ракетний удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась до чотирьох

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Київ • УНН

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Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю четверо людей отримали поранення.

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Запоріжжя вже відомо про чотирьої постраждалих. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб

- написав Малашко у Telegram.

Доповнення

Загалом у місті у понеділок вранці пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони Запоріжжя. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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