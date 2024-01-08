Ракетний удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась до чотирьох

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Запоріжжя вже відомо про чотирьої постраждалих. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб - написав Малашко у Telegram.

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Загалом у місті у понеділок вранці пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони Запоріжжя.