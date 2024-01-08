У Запоріжжі внаслідок ракетного удару рф двоє постраждалих, було 5 вибухів - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими військами двоє людей отримали поранення; п'ять вибухів сталися у місті
Внаслідок ракетної атаки російських військ на Запоріжжя постраждали двоє людей. Загалом у місті пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку
З його слів, інформація попередня та може доповнюватися.
На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, повідомив голова ОВА.
Запоріжжя зазнало ворожої атаки, є постраждалі - міськрада08.01.24, 08:13 • 187021 перегляд