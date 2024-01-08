У Запоріжжі внаслідок ракетного удару рф двоє постраждалих, було 5 вибухів - ОВА

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Запоріжжя постраждали двоє людей. Загалом у місті пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками. Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку - написав Малашко у Telegram.

З його слів, інформація попередня та може доповнюватися.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, повідомив голова ОВА.

Запоріжжя зазнало ворожої атаки, є постраждалі - міськрада