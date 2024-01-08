В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА

В результате ракетной атаки российских войск на Запорожье пострадали два человека. Всего в городе прогремело пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы. Об этом сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами. В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине - написал Малашко в Telegram.

По его словам, информация предварительная и может дополняться.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы, сообщил глава ОВА.

Запорожье подверглось вражеской атаке, есть пострадавшие - горсовет