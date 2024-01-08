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Запоріжжя зазнало ворожої атаки, є постраждалі - міськрада

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Київ • УНН

 • 187021 перегляди

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, є постраждалі, що підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок ворожого удару є постраждалі, повідомив у понеділок секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.

російські терористи атакують Запоріжжя. На жаль, є постраждалі

- написав Куртєв у Telegram.

На місцях, з його слів, починають працювати відповідні служби.

Вілкул повідомив про ворожу ракетну атаку на Кривий Ріг08.01.24, 08:08 • 178697 переглядiв

Юлія Шрамко

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