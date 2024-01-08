Запоріжжя зазнало ворожої атаки, є постраждалі - міськрада
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Запоріжжю, є постраждалі, що підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок ворожого удару є постраждалі, повідомив у понеділок секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
російські терористи атакують Запоріжжя. На жаль, є постраждалі
На місцях, з його слів, починають працювати відповідні служби.
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