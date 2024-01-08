Вілкул повідомив про ворожу ракетну атаку на Кривий Ріг
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу; наслідки наразі невідомі.
Російські війська атакували Кривий Ріг ракетами, повідомив у понеділок голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
Окупанти атакували Україну, в тому числі і наше місто, ракетами. Щодо наслідків ракетної атаки, що триває - поки що без подробиць. (...) Інформація щодо наслідків ракетного обстрілу буде після відбою тривоги
З його слів, інших обстрілів у Криворізькому районі не було.
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