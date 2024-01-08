Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу; последствия пока неизвестны.
Харьков: враг ударил по промышленным объектам
Вражеский обстрел промышленных объектов Харькова вызвал пожар и ранения одной женщины.
На Хмельнитчине работает ПВО - официально
Жителей призвали оставаться в укрытиях.
В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки
Украинские военные сообщили, что за сутки уничтожили 440 вражеских военных, а общие потери противника с 24 февраля 2022 года достигли 365 170 человек. Они также уничтожили девять танков и другую военную технику.
Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА
Харьков был обстрелян по меньшей мере четыре раза из неустановленного оружия, о жертвах не сообщается; в Змиеве был обстрелян дом, два человека получили ранения и, возможно, двое оказались в ловушке под завалами.
Воздушные Силы подтверждают, что баллистическая угроза продолжается
Воздушные силы Украины предупреждают о баллистических угрозах в Чернигове, Кривом Роге и Запорожье.
Взрывы прогремели в Хмельницком
Взрывы прозвучали в Хмельницком 8 января, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Взрывы прогремели в разных городах Украины, в частности в Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Харькове.
Украинские военные предупредили о пуске вражеского "Кинжала"
Военно-воздушные силы Украины сообщают о запуске вражеской ракеты "Кинжал", вероятно, направленной на Днепр; призывают укрываться, поскольку МиГ-31К взлетает из Нижнего Новгорода.
россияне наносят удары по Харькову
Российские войска атакуют Харьков, раздаются взрывы.