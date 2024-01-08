Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог

Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА

Харьков был обстрелян по меньшей мере четыре раза из неустановленного оружия, о жертвах не сообщается; в Змиеве был обстрелян дом, два человека получили ранения и, возможно, двое оказались в ловушке под завалами.