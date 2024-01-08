Харьков: враг ударил по промышленным объектам
Киев • УНН
Вражеский обстрел промышленных объектов Харькова вызвал пожар и ранения одной женщины.
В результате утреннего вражеского удара по Харькову ранена женщина. По сообщению мэра города Игоря Терехова, враг бил по промышленным объектам, передает УНН.
"Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасатели, с раненой работают медики", - сообщил городской голова.
Ранее начальник ОВА Харьковской области Олег Синегубов заявил, что враг нанес по Харькову по меньшей мере четыре удара.
На Хмельнитчине работает ПВО - официально08 январь 2024, 05:58 • 33514 просмотров
Харьков: враг ударил по промышленным объектам
Вражеский обстрел промышленных объектов Харькова вызвал пожар и ранения одной женщины.
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Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА
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