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Ворог завдав щонайменше чотири удари по Харкову – ОВА

Ворог завдав щонайменше чотири удари по Харкову – ОВА

Київ • УНН

 • 138044 перегляди

Харків був обстріляний щонайменше чотири рази з невстановленої зброї, про жертви не повідомляється; у Змієві був обстріляний будинок, двоє людей отримали поранення і, можливо, двоє опинилися в пастці під завалами.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні вранці ворог завдав по Харкову щонайменше чотири удари, передає УНН.

"Окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється", - повідомив він о 7.38 ранку 8 січня.  

Також він повідомив, що в місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок.

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив Синєгубов.

Вибухи пролунали у кількох містах України08.01.24, 07:21 • 152428 переглядiв

Лілія Подоляк

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