Ворог завдав щонайменше чотири удари по Харкову – ОВА
Київ • УНН
Харків був обстріляний щонайменше чотири рази з невстановленої зброї, про жертви не повідомляється; у Змієві був обстріляний будинок, двоє людей отримали поранення і, можливо, двоє опинилися в пастці під завалами.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні вранці ворог завдав по Харкову щонайменше чотири удари, передає УНН.
"Окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється", - повідомив він о 7.38 ранку 8 січня.
Також він повідомив, що в місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок.
"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив Синєгубов.
Вибухи пролунали у кількох містах України08.01.24, 07:21 • 152428 переглядiв