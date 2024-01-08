Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня утром враг нанес по Харькову по меньшей мере четыре удара, передает УНН.

"Оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших. Информация обновляется", - сообщил он в 7.38 утра 8 января.

Также он сообщил, что в городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - сообщил Синегубов.

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины