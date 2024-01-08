Вибухи пролунали у кількох містах України

Про вибухи одразу у кількох містах України повідомляють ЗМІ, передає УНН.

Зокрема, йдеться, що повторні вибухи пролунали у Дніпрі. Також про звуки вибухів надходять повідомлення з Запоріжжя, Кривого Рогу та Харкова.

Удар по Харківській області підтвердив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та області", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Повітряні Сили України повідомляли про пуск "Кинджала", зліт чотирьох літаків МіГ-31К ворога та літака Ту-22м3.