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Вибухи пролунали у кількох містах України

Вибухи пролунали у кількох містах України

Київ • УНН

 • 152428 перегляди

Вибухи пролунали в різних містах України, зокрема у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Харкові.

Про вибухи одразу у кількох містах України повідомляють ЗМІ, передає УНН.

Зокрема, йдеться, що повторні вибухи пролунали у Дніпрі. Також про звуки вибухів надходять повідомлення з Запоріжжя, Кривого Рогу та Харкова.

Удар по Харківській області підтвердив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та області", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Повітряні Сили України повідомляли про пуск "Кинджала", зліт чотирьох літаків МіГ-31К ворога та літака Ту-22м3.   

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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