Вибухи пролунали у кількох містах України
Київ • УНН
Вибухи пролунали в різних містах України, зокрема у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Харкові.
Про вибухи одразу у кількох містах України повідомляють ЗМІ, передає УНН.
Зокрема, йдеться, що повторні вибухи пролунали у Дніпрі. Також про звуки вибухів надходять повідомлення з Запоріжжя, Кривого Рогу та Харкова.
Удар по Харківській області підтвердив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів по Харкову та області", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Раніше Повітряні Сили України повідомляли про пуск "Кинджала", зліт чотирьох літаків МіГ-31К ворога та літака Ту-22м3.