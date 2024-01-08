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Українські військові попередили про пуск ворожого «Кинджалу»

Київ • УНН

 • 52207 перегляди

Військово-повітряні сили України повідомляють про запуск ворожої ракети "Кинжал", ймовірно, спрямованої на Дніпро; закликають укриватися, оскільки МіГ-31К злітає з Нижнього Новгорода.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що ворог запустив ракету "Кинджал", передає УНН.

"Пуск "Кинджала"!", - йдеться у повідомленні від 7.08.

Ймовірно ракета випущена у напрямку Дніпра.

Також ПС повідомили, що у повітря піднято 4-й МіГ-31К ворога  - зліт із Саваслейки Нижньогородської області!

Військові закликають усіх перебувати в укриттях.

В ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих ракет, в Дніпрі пролунали вибухи08.01.24, 06:49 • 48690 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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