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29 березня, 17:57 • 144288 перегляди

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29 березня, 17:57 • 178574 перегляди

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29 березня, 10:47 • 201362 перегляди

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28 березня, 18:00 • 151520 перегляди

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28 березня, 17:13 • 157375 перегляди

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В ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих ракет, в Дніпрі пролунали вибухи

В ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих ракет, в Дніпрі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 48690 перегляди

У Дніпрі сталися вибухи після запуску російських ракет, як підтвердили ПС ЗСУ.

В Дніпрі у понеділок вранці пролунали вибухи, повідомляє Суспільне. Раніше в ПС ЗСУ повідомляли про пуск ракети "Кинджал" та ворожу ціль на Дніпро, пише УНН

Деталі 

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

О 6:17 в ПС ЗСУ в Telegram написали про пуски російськими військовими ворожих ракет. 

"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні. 

О  6:36 в ПС ЗСУ попередили про пуск "Кинджала"! Пізніше - про швидку ціль на Дніпро.

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