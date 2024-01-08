В ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих ракет, в Дніпрі пролунали вибухи

В Дніпрі у понеділок вранці пролунали вибухи, повідомляє Суспільне. Раніше в ПС ЗСУ повідомляли про пуск ракети "Кинджал" та ворожу ціль на Дніпро, пише УНН.

Деталі

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

О 6:17 в ПС ЗСУ в Telegram написали про пуски російськими військовими ворожих ракет.

"Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

О 6:36 в ПС ЗСУ попередили про пуск "Кинджала"! Пізніше - про швидку ціль на Дніпро.

Доповнення

По всій Україні оголошена масштабна тривога.