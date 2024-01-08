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В ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских ракет, в Днепре прогремели взрывы

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 04:49  •  20851 просмотра

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В Днепре произошли взрывы после запуска российских ракет, как подтвердили ПС ВСУ.

В Днепре в понедельник утром прогремели взрывы, сообщает Суспільне. Ранее в ПС ВСУ сообщали о пуске ракеты "Кинжал" и вражеской цели на Днепр, пишет УНН

Детали 

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. 

В 6:17 в ПС ВСУ в Telegram написали о пусках российскими военными вражеских ракет. 

"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении. 

В  6:36 в ПС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"! Позже - о скорой цели на Днепр.

Дополнение

По всей Украине объявлена масштабная тревога.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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