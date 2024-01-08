В ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских ракет, в Днепре прогремели взрывы

В Днепре в понедельник утром прогремели взрывы, сообщает Суспільне. Ранее в ПС ВСУ сообщали о пуске ракеты "Кинжал" и вражеской цели на Днепр, пишет УНН.

Детали

В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного.

В 6:17 в ПС ВСУ в Telegram написали о пусках российскими военными вражеских ракет.

"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

В 6:36 в ПС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"! Позже - о скорой цели на Днепр.

Дополнение

По всей Украине объявлена масштабная тревога.