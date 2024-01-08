Харків: ворог вдарив по промисловим об’єктам
Київ • УНН
Ворожий обстріл промислових об'єктів Харкова спричинив пожежу та поранення однієї жінки.
В результаті ранкового ворожого удару по Харкову поранено жінку. За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, ворог бив по промисловим об’єктам, передає УНН.
"Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - повідомив міський голова.
Раніше начальник ОВА Харківської області Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав по Харкову щонайменше чотири удари.
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