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Харків: ворог вдарив по промисловим об’єктам

Харків: ворог вдарив по промисловим об’єктам

Київ • УНН

 • 168709 перегляди

Ворожий обстріл промислових об'єктів Харкова спричинив пожежу та поранення однієї жінки.

В результаті ранкового ворожого удару по Харкову поранено жінку. За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, ворог бив по промисловим об’єктам, передає УНН.

"Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - повідомив міський голова.

Раніше начальник ОВА Харківської області Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав по Харкову щонайменше чотири удари.

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Лілія Подоляк

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