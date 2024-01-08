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29 березня, 17:57 • 122017 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 148050 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 178168 перегляди

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29 березня, 07:30 • 152852 перегляди

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28 березня, 18:00 • 140278 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 149748 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148000 перегляди

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На Хмельниччині працює ППО – офіційно

На Хмельниччині працює ППО – офіційно

Київ • УНН

 • 158092 перегляди

Мешканців закликали залишатися в укриттях.

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про роботу засобів протиповітряної оборони на території області, передає УНН.

"Хмельниччина. Працює ППО! Залишайтесь в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що у Хмельницькому пролунали вибухи.

Перед цим керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частина ракет, що прямували у напрямку Львівщини змінили рух та прямують до Хмельницької області.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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