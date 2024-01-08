На Хмельниччині працює ППО – офіційно
Київ • УНН
Мешканців закликали залишатися в укриттях.
Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про роботу засобів протиповітряної оборони на території області, передає УНН.
"Хмельниччина. Працює ППО! Залишайтесь в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили про те, що у Хмельницькому пролунали вибухи.
Перед цим керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частина ракет, що прямували у напрямку Львівщини змінили рух та прямують до Хмельницької області.