На Хмельнитчине работает ПВО - официально

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  12564 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  69692 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  122199 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  200476 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  231520 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  206000 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  197942 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171793 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191576 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203906 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  207192 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163199 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  330588 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186346 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  342069 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-khmelnitchine-rabotaet-ppo-ofitsialno

На Хмельнитчине работает ПВО - официально

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 05:58  •  33514 просмотра

Read in English

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Хмельницкая областная военная администрация сообщила о работе средств противовоздушной обороны на территории области, передает УНН.

"Хмельниччина. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Хмельницком прогремели взрывы.

Перед этим руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что часть ракет, направлявшихся в направлении Львовщины изменили движение и направляются в Хмельницкую область.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Хмельниччині працює ППО – офіційно
Air defense is working in Khmelnytsky region - officially
Новости по теме

На Хмельнитчине работает ПВО - официально

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Война •   •  33514 просмотра
На Хмельнитчине работает ПВО - официально

В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки

Украинские военные сообщили, что за сутки уничтожили 440 вражеских военных, а общие потери противника с 24 февраля 2022 года достигли 365 170 человек. Они также уничтожили девять танков и другую военную технику.

Война •   •  34074 просмотра
В Генштабе сообщили об общих боевых потерях врага за сутки

Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА

Харьков был обстрелян по меньшей мере четыре раза из неустановленного оружия, о жертвах не сообщается; в Змиеве был обстрелян дом, два человека получили ранения и, возможно, двое оказались в ловушке под завалами.

Война •   •  32818 просмотра
Враг нанес по меньшей мере четыре удара по Харькову - ОВА

Воздушные Силы подтверждают, что баллистическая угроза продолжается

Воздушные силы Украины предупреждают о баллистических угрозах в Чернигове, Кривом Роге и Запорожье.

Война •   •  36124 просмотра
Воздушные Силы подтверждают, что баллистическая угроза продолжается

Взрывы прогремели в Хмельницком

Взрывы прозвучали в Хмельницком 8 января, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  103251 просмотра
Взрывы прогремели в Хмельницком

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Взрывы прогремели в разных городах Украины, в частности в Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Харькове.

Война •   •  85599 просмотра
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Украинские военные предупредили о пуске вражеского "Кинжала"

Военно-воздушные силы Украины сообщают о запуске вражеской ракеты "Кинжал", вероятно, направленной на Днепр; призывают укрываться, поскольку МиГ-31К взлетает из Нижнего Новгорода.

Война •   •  39089 просмотра

россияне наносят удары по Харькову

Российские войска атакуют Харьков, раздаются взрывы.

Война •   •  37098 просмотра
россияне наносят удары по Харькову

Воздушные Силы сообщили о пуске ракет с Ту-22 и угрозе баллистики

Воздушные Силы Украины сообщают о запусках ракет с Ту-22м3, предупреждают о баллистических угрозах для Кропивницкого на фоне общенациональной воздушной тревоги.

Война •   •  100766 просмотра
Воздушные Силы сообщили о пуске ракет с Ту-22 и угрозе баллистики

Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА

Около 10 российских ракет летят на запад через Винницу.

Война •   •  40382 просмотра
Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА