Вибухи пролунали в Хмельницькому

Про вибухи у Хмельницькому повідомляє Суспільне, пише УНН.

"У Хмельницькому пролунали вибухи. Жителі міста їх чули вранці 8 січня. У місті та області повітряна тривога оголошена з 6:20 ранку", - йдеться у повідомленні кореспондентки Суспільне Хмельницький.

Перед цим очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив: "Частина ракет зі Львівщини змінила курс на Хмельниччину, але виходити з укриттів ще зарано! Загроза для нашої області висока".

Раніше Козицький повідомляв, що в напрямку заходу України рухається 10 ракет.