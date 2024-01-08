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Вибухи пролунали в Хмельницькому

Вибухи пролунали в Хмельницькому

Київ • УНН

 • 160031 перегляди

Вибухи пролунали у Хмельницькому 8 січня, мешканцям рекомендували залишатися в укриттях через ракетну загрозу.

Про вибухи у Хмельницькому повідомляє Суспільне, пише УНН.

 "У Хмельницькому пролунали вибухи. Жителі міста їх чули вранці 8 січня. У місті та області повітряна тривога оголошена з 6:20 ранку", - йдеться у повідомленні кореспондентки Суспільне Хмельницький.

Перед цим очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив: "Частина ракет зі Львівщини змінила курс на Хмельниччину, але виходити з укриттів ще зарано! Загроза для нашої області висока".

Раніше Козицький повідомляв, що в напрямку заходу України рухається 10 ракет.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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