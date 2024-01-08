Взрывы прогремели в Хмельницком

О взрывах в Хмельницком сообщает Суспільне, пишет УНН.

"В Хмельницком прогремели взрывы. Жители города их слышали утром 8 января. В городе и области воздушная тревога объявлена с 6:20 утра", - говорится в сообщении корреспондента Суспільне Хмельницький.

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил: "Часть ракет со Львовщины изменила курс на Хмельнитчину, но выходить из укрытий еще рано! Угроза для нашей области высокая".

Ранее Козицкий сообщал, что в направлении запада Украины движется 10 ракет.