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Взрывы прогремели в Хмельницком

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 05:32  •  103427 просмотра

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Взрывы прозвучали в Хмельницком 8 января, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

О взрывах в Хмельницком сообщает Суспільне, пишет УНН.

 "В Хмельницком прогремели взрывы. Жители города их слышали утром 8 января. В городе и области воздушная тревога объявлена с 6:20 утра", - говорится в сообщении корреспондента Суспільне Хмельницький.

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил: "Часть ракет со Львовщины изменила курс на Хмельнитчину, но выходить из укрытий еще рано! Угроза для нашей области высокая".

Ранее Козицкий сообщал, что в направлении запада Украины движется 10 ракет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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