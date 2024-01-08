Близько ворожих 10 ракет летять на захід - Львівська ОВА

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29 березня, 17:57 • 112068 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 134417 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 129614 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 167762 перегляди

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29 березня, 07:30 • 143141 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 135055 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 146212 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 146810 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Близько 10 російських ракет летять на захід через Вінницю

 Російська авіація запустила по Україні ворожі ракети близько 10 з них летять на через Вінницю на захід України, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН

Деталі

"Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України", - написав Козицький у Telegram. 

Доповнення

О 6:17 в ПС ЗСУ в Telegram написали про пуски російськими військовими ворожих ракет.  Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи

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