Близько ворожих 10 ракет летять на захід - Львівська ОВА

Російська авіація запустила по Україні ворожі ракети близько 10 з них летять на через Вінницю на захід України, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

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"Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України", - написав Козицький у Telegram.

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О 6:17 в ПС ЗСУ в Telegram написали про пуски російськими військовими ворожих ракет. Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.