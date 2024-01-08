Близько ворожих 10 ракет летять на захід - Львівська ОВА
Київ • УНН
Близько 10 російських ракет летять на захід через Вінницю
Російська авіація запустила по Україні ворожі ракети близько 10 з них летять на через Вінницю на захід України, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"Близько 10 ракет летять через Вінницю на захід України", - написав Козицький у Telegram.
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О 6:17 в ПС ЗСУ в Telegram написали про пуски російськими військовими ворожих ракет. Пізніше у Дніпрі пролунали вибухи.