Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  106857 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  182568 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  216307 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  191628 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  185091 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  153643 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  310824 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  183044 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  325579 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171276 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191151 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203718 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  207034 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205202 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192750 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА

Около 10 российских ракет летят на запад через Винницу.

Война •   •  19815 просмотра
Около 10 вражеских ракет летят на запад - Львовская ОВА

В ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских ракет, в Днепре прогремели взрывы

В Днепре произошли взрывы после запуска российских ракет, как подтвердили ПС ВСУ.

Война •   •  20750 просмотра
В ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских ракет, в Днепре прогремели взрывы

8 января: День вращения Земли, Всемирный день печати

Именно ночью восьмого января 1851 года французский ученый Жан Фуко в подвале собственного дома провел эксперимент, с помощью которого простым способом доказал, что наша планета вращается вокруг своей оси.

УНН Lite •   •  18276 просмотра
8 января: День вращения Земли, Всемирный день печати

За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ

За время войны Украина напечатала свою валюту только один раз, но запустила работу внутреннего рынка ценных бумаг .

Экономика •   •  20851 просмотра

Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Саудовская Аравия снижает цены на нефть по всему миру, ссылаясь на сезонный спад потребления и техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. Это включает в себя снижение цен на топливо Arab Light на 1,5-2 доллара за баррель.

Экономика •   •  20624 просмотра

Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию

Министр иностранных дел Италии Таяни предлагает создать единую армию ЕС для обеспечения мира.

Политика •   •  21816 просмотра
Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию

ФАО констатировала снижение мировых цен на продовольствие в конце 2023 года

В декабре 2023 года мировые цены на продовольствие снизились на 1,5%.

Экономика •   •  20562 просмотра

Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки

Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.

Новости Мира •   •  18736 просмотра
Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки

Прах создателя сериала Star Trek и членов его семьи похоронят на Луне

Космический аппарат Peregrine Mission One компании Astrobotic доставит прах создателя "Звездного пути" Джина Родденберри на Луну.

Новости Мира •   •  18468 просмотра
Прах создателя сериала Star Trek и членов его семьи похоронят на Луне

Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта

В 2024 году в Лондоне состоится премьера концерта "Эволюция Элвиса" с участием голографического Элвиса Пресли, за которым последуют шоу в других крупных городах.

Технологии •   •  17924 просмотра
Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта