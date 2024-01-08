Ракетный удар рф по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до четырех

В результате ракетной атаки российских войск на Запорожье уже известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до четырех человек - написал Малашко в Telegram.

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Всего в городе в понедельник утром прозвучало пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы Запорожья.