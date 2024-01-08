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Ракетный удар рф по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до четырех

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 07:38  •  26583 просмотра

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В результате российского ракетного удара по Запорожью четыре человека получили ранения.

В результате ракетной атаки российских войск на Запорожье уже известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до четырех человек

- написал Малашко в Telegram.

Дополнение

Всего в городе в понедельник утром прозвучало пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы Запорожья. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетний удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась до чотирьох
Russian missile strike on Zaporizhzhia: number of casualties increased to four
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