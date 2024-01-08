Атака рф на Київ 2 січня: кількість жертв зросла до трьох

До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 2 січня. В лікарні помер один з постраждалих через удар по будинку в Соломʼянському районі, повідомив у понеділок мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки - написав Кличко у Telegram.

За сьогодні словами, наразі всього в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про 54 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки 2 січня.

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ 2 січня були пошкоджені житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.