Атака рф на Київ 2 січня: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
Кількість жертв нападу в Києві 2 січня зросла до трьох; одна людина померла в лікарні.
До трьох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 2 січня. В лікарні помер один з постраждалих через удар по будинку в Соломʼянському районі, повідомив у понеділок мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки
За сьогодні словами, наразі всього в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про 54 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки 2 січня.
Внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ 2 січня були пошкоджені житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.