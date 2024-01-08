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Атака рф на Киев 2 января: количество жертв возросло до трех

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 07:16  •  23565 просмотра

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Количество жертв нападения в Киеве 2 января возросло до трех; один человек умер в больнице.

До трех возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 2 января. В больнице скончался один из пострадавших из-за удара по дому в Соломенском районе, сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН

В больнице скончался один пострадавший во время ракетной атаки на столицу 2 января. Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки

- написал Кличко в Telegram.

По сегодня словам, сейчас всего в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии.

Напомним

Ранее сообщалось о 54 пострадавших в Киеве  в результате вражеской атаки 2 января. 

В результате вражеской ракетной атаки на Киев 2 января были повреждены жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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