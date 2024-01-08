Армия рф утром атаковала ракетами 4 региона: есть погибший и раненые - МВД

российские войска сегодня утром нанесли массированный ракетный удар, атаковали четыре региона - Запорожье, Харьковскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области. Один человек погиб, есть раненые, сообщил в понедельник глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Сегодня утром российские оккупанты атаковали ракетами 4 региона Украины. Один человек погиб, есть пострадавшие - написал Клименко в Telegram.

Запорожье: спасатели и полицейские работают на 6 локациях - ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. По оперативным данным МВД, три человека пострадали. Впрочем, глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщал о четырех пострадавших.

Днепропетровская область: в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Всего к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Уничтожен частный дом и в Кривом Роге - три человека могут находиться под завалами. Также разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр.

Харьковская область: по предварительным данным, оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ударов. Повреждено предприятие и учебное заведение, один человек пострадал.

Также оккупанты атаковали город Змиев, разрушен частный дом. Спасатели освободили из-под завалов двух человек, еще один человек может быть заблокирован. Спасательная операция продолжается.

Хмельницкая область: в регионе прогремело несколько взрывов. На местах ударов работают спасатели и полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

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