Армия рф утром атаковала ракетами 4 региона: есть погибший и раненые - МВД
Российские войска нанесли ракетный удар по четырем областям Украины, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до четырех
В результате российского ракетного удара по Запорожью четыре человека получили ранения.
В Украине в 2023 году выросло количество новых регистраций ФЛП: на 7% больше, чем в 2021 году
В Украине появляются новые ФЛП: в 2023 году было зарегистрировано 304 048 новых регистраций. В то же время количество открытых компаний сократилось на треть по сравнению с 2021 годом.
В Кривом Роге и районе из-за атаки рф есть погибшая и раненый, поврежден ТЦ, в Новомосковске 24 пострадавших - ОВА
Ракетные удары по Кривому Рогу и району, а также по Новомосковску привели к ранениям, гибели людей и материальному ущербу.
В Киеве ликвидируют повреждение водопровода на Борщаговке
В Киеве в Святошинском районе на бульваре Жуля Верна произошло повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть. Специалисты Киевводоканала и Киевавтодора работают над ликвидацией прорыва.
Один человек погиб, еще один ранен в Донецкой области за сутки от вражеских обстрелов
Один погибший, еще один ранен в Донецкой области в результате российских обстрелов.
Нефть подешевела на фоне снижения цен в Саудовской Аравии
Нефть Brent подешевела до $77,77, а WTI - до $72,77 за баррель.
Атака рф на Киев 2 января: количество жертв возросло до трех
Количество жертв нападения в Киеве 2 января возросло до трех; один человек умер в больнице.
В больнице умер один из раненых в результате атаки на Харьков 2 января
Умерла жертва нападения в Харькове 2 января, в результате чего количество погибших возросло до трех.
В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА
Российские ракетные удары по Харькову нанесли ущерб бизнесу и школе, одна женщина получила ранения. Еще больше жертв находятся под завалами в Змиеве после обстрела.