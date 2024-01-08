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Масована атака рф: ворог випустив по Україні десятки ракет, відомо про двох загиблих та 33 постраждалих - ОП

Масована атака рф: ворог випустив по Україні десятки ракет, відомо про двох загиблих та 33 постраждалих - ОП

Київ • УНН

 • 31737 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки на Україну загинуло двоє і було поранено 33 людини.

Внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині. Також наразі відомо про 33 постраждалі людини, повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, пише УНН

8 січня. Ворог випустив десятки ракет по мирним містам та селам України. Станом на зараз 33 людини постраждали, двоє людей загинуло. Триває ліквідація наслідків обстрілу

- написав Олексій Кулеба у Telegram.

Деталі 

За його словами, армія рф завдала масований ракетний удар по Кривому Рогу та Криворізькому району. Ворог бив по цивільним об’єктам: торговому центрі, багатоповерхівці та приватних будинках. За даними Кулеби, одна жінка загинула, такоє є один поранений.

Як повідомляється, ускладнює ситуацію негода, яка вирує у регіоні. В Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. На місцях у посиленому режимі працюють фахівці.

У місті Новомосковськ також триває ліквідація наслідків. Там 24 постраждалих. П’ятеро з них - діти. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Усім людям надається необхідна допомога. 

Обстріл Харківщині. У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих.

У місті Зміїв з-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи ще тривають.

Запорізька область. Влучання ракет у житлові райони Запоріжжя. На місцях працюють фахівці. Станом на зараз - четверо людей поранені. Їм надається медична допомога.

На Хмельниччині також лунали вибухи. Працюють екстрені служби. На жаль, є один загиблий, повідомив Кулеба. 

Доповнення

Заступник Керівника Офісу Президента України зауважив, що важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Ворог підступний та бʼє по цивільним обʼєктам", - вказав він. 

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