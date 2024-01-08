Масована атака рф: ворог випустив по Україні десятки ракет, відомо про двох загиблих та 33 постраждалих - ОП
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки на Україну загинуло двоє і було поранено 33 людини.
Внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині. Також наразі відомо про 33 постраждалі людини, повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, пише УНН.
8 січня. Ворог випустив десятки ракет по мирним містам та селам України. Станом на зараз 33 людини постраждали, двоє людей загинуло. Триває ліквідація наслідків обстрілу
Деталі
За його словами, армія рф завдала масований ракетний удар по Кривому Рогу та Криворізькому району. Ворог бив по цивільним об’єктам: торговому центрі, багатоповерхівці та приватних будинках. За даними Кулеби, одна жінка загинула, такоє є один поранений.
Як повідомляється, ускладнює ситуацію негода, яка вирує у регіоні. В Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. На місцях у посиленому режимі працюють фахівці.
У місті Новомосковськ також триває ліквідація наслідків. Там 24 постраждалих. П’ятеро з них - діти. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Усім людям надається необхідна допомога.
Обстріл Харківщині. У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих.
У місті Зміїв з-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи ще тривають.
Запорізька область. Влучання ракет у житлові райони Запоріжжя. На місцях працюють фахівці. Станом на зараз - четверо людей поранені. Їм надається медична допомога.
На Хмельниччині також лунали вибухи. Працюють екстрені служби. На жаль, є один загиблий, повідомив Кулеба.
Доповнення
Заступник Керівника Офісу Президента України зауважив, що важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Ворог підступний та бʼє по цивільним обʼєктам", - вказав він.
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