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В Змієві на Харківщині після удару рф триває пошукова операція: в МВС показали відео порятунку людини

В Змієві на Харківщині після удару рф триває пошукова операція: в МВС показали відео порятунку людини

Київ • УНН

 • 60288 перегляди

У Змієві тривають пошукові роботи після російської атаки; двоє людей врятовані, ще одна, можливо, перебуває під завалами. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео.

Пошукова операція в місті Зміїв Харківської області після атаки армії рф сьогодні вранці триває, під завалами може знаходитись ще одна людина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН

Деталі 

Голова МВС опублікував відео порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв на Харківщині. 

Загалом врятовано 2 осіб.  Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку

- написав Клименко у Telegram.

Раніше 

Голова ОВА Синєгубов повідомляв, що близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. 

Також російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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