В Змієві на Харківщині після удару рф триває пошукова операція: в МВС показали відео порятунку людини
Київ • УНН
У Змієві тривають пошукові роботи після російської атаки; двоє людей врятовані, ще одна, можливо, перебуває під завалами. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео.
Пошукова операція в місті Зміїв Харківської області після атаки армії рф сьогодні вранці триває, під завалами може знаходитись ще одна людина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
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Голова МВС опублікував відео порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв на Харківщині.
Загалом врятовано 2 осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку
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Голова ОВА Синєгубов повідомляв, що близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків.
Також російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад.