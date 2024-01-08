В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека
Киев • УНН
В Змиеве продолжаются поисковые работы после российской атаки; два человека спасены, еще один, возможно, находится под завалами. Министерство внутренних дел обнародовало видео.
Поисковая операция в городе Змиев Харьковской области после атаки армии рф сегодня утром продолжается, под завалами может находиться еще один человек, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Глава МВД опубликовал видео спасения человека сотрудниками ГСЧС из-под завалов в г. Змиев на Харьковщине.
В общем спасены 2 человека. Спасатели продолжают поисковую операцию. По оперативным данным, еще один человек может оставаться под руинами дома
Ранее
Председатель ОВА Синегубов сообщал, что около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин.
Также российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение.
В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека
В Змиеве продолжаются поисковые работы после российской атаки; два человека спасены, еще один, возможно, находится под завалами. Министерство внутренних дел обнародовало видео.
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