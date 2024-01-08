Внаслідок ракетної атаки на Харків пошкоджено підприємство та навчальний заклад, у місті Зміїв ще одна людина залишається під завалами - ОВА

російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували - написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, 7 січня, о 22:18, ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. Без постраждалих.

Також близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами, вказав Синєгубов.

Доповнення

За словами голови ОВА, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.

Потягом доби ворог багаторазово обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 6 будинків, 2 виробничі цехи, автомобілі.

Об 11:20 та 12:00 ворог завдав ударів біля с. Липці та с. Глибоке Харківського району. О 12:00 стався обстріл с. Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний склад. О 12:50 – обстріл с. Сенькове Куп'янського району. Поранень зазнав 17-річний хлопець, госпіталізований.

О 13:40 – ворожий обстріл с. Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 14:00 ворог обстріляв с. Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено 3 будинки.

О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп'янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 22:50 ворог завдав удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено геріатричний пансіонат. Без постраждалих.

Раніше

Повідомлялось, що в результаті ранкового ворожого удару по Харкову поранено жінку.