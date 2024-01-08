Внаслідок ракетної атаки на Харків пошкоджено підприємство та навчальний заклад, у місті Зміїв ще одна людина залишається під завалами - ОВА
Київ • УНН
Російські ракетні удари по Харкову завдали шкоди бізнесу та школі, одна жінка отримала поранення. Ще більше жертв перебувають під завалами у Змієві після обстрілу.
російські війська сьогодні вранці завдали щонайменше 4 ракетних удари, є поранена, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Крім того, окупанти вдарили по місту Зміїв Чугуївського району. З-під завалу пошкодженого будинку дістали двох людей, ще одна жінка залишається під завалами. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували
Крім того, 7 січня, о 22:18, ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. Без постраждалих.
Також близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами, вказав Синєгубов.
Доповнення
За словами голови ОВА, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.
Авіаційних ударів ворога зазнали Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.
Потягом доби ворог багаторазово обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 6 будинків, 2 виробничі цехи, автомобілі.
Об 11:20 та 12:00 ворог завдав ударів біля с. Липці та с. Глибоке Харківського району. О 12:00 стався обстріл с. Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний склад. О 12:50 – обстріл с. Сенькове Куп'янського району. Поранень зазнав 17-річний хлопець, госпіталізований.
О 13:40 – ворожий обстріл с. Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.
Близько 14:00 ворог обстріляв с. Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено 3 будинки.
О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп'янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.
Близько 22:50 ворог завдав удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено геріатричний пансіонат. Без постраждалих.
Раніше
Повідомлялось, що в результаті ранкового ворожого удару по Харкову поранено жінку.