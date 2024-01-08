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В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 06:58  •  24497 просмотра

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Российские ракетные удары по Харькову нанесли ущерб бизнесу и школе, одна женщина получила ранения. Еще больше жертв находятся под завалами в Змиеве после обстрела.

российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН

Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ракетных ударов, тип - устанавливается. Повреждено предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали

- написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, 7 января, в  22:18, враг нанес удар по Харькову  ракетами С-300. Без пострадавших.

Также около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами, указал Синегубов. 

Дополнение

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Купянского района. 

Авиационным ударам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района. 

В течение суток враг многократно обстреливал Волчанск Чугуевского района. Повреждены 6 домов, 2 производственных цеха, автомобили. 

В 11:20 и 12:00 враг нанес удары возле с. Липцы и с. Глубокое Харьковского района.  В 12:00 произошел обстрел с. Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный склад.  В 12:50 - обстрел с. Сеньково Купянского района. Ранения получил 17-летний парень, госпитализирован.

В 13:40 - вражеский обстрел с. Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом.

Около 14:00 враг обстрелял с. Александровка Богодуховского района. Повреждены 3 дома.

 В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом. 

Около 22:50 враг нанес удар по поселку Вильча Чугуевского района. Поврежден гериатрический пансионат. Без пострадавших.

Ранее

Сообщалось, что в результате утреннего вражеского удара по Харькову ранена женщина. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Внаслідок ракетної атаки на Харків пошкоджено підприємство та навчальний заклад, у місті Зміїв ще одна людина залишається під завалами - ОВА
Rocket attack on Kharkiv damages enterprise and educational institution, one more person remains trapped in rubble in Zmiiv - OVA
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В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА

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