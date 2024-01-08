В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА

российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ракетных ударов, тип - устанавливается. Повреждено предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали - написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, 7 января, в 22:18, враг нанес удар по Харькову ракетами С-300. Без пострадавших.

Также около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами, указал Синегубов.

Дополнение

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Купянского района.

Авиационным ударам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района.

В течение суток враг многократно обстреливал Волчанск Чугуевского района. Повреждены 6 домов, 2 производственных цеха, автомобили.

В 11:20 и 12:00 враг нанес удары возле с. Липцы и с. Глубокое Харьковского района. В 12:00 произошел обстрел с. Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный склад. В 12:50 - обстрел с. Сеньково Купянского района. Ранения получил 17-летний парень, госпитализирован.

В 13:40 - вражеский обстрел с. Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом.

Около 14:00 враг обстрелял с. Александровка Богодуховского района. Повреждены 3 дома.

В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом.

Около 22:50 враг нанес удар по поселку Вильча Чугуевского района. Поврежден гериатрический пансионат. Без пострадавших.

Ранее

Сообщалось, что в результате утреннего вражеского удара по Харькову ранена женщина.