В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА
Киев • УНН
Российские ракетные удары по Харькову нанесли ущерб бизнесу и школе, одна женщина получила ранения. Еще больше жертв находятся под завалами в Змиеве после обстрела.
российские войска сегодня утром нанесли по меньшей мере 4 ракетных удара, есть раненый, повреждено предприятие и учебное заведение. Кроме того, оккупанты ударили по городу Змиев Чугуевского района. Из-под завала поврежденного дома достали двух человек, еще одна женщина остается под завалами. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ракетных ударов, тип - устанавливается. Повреждено предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали
Кроме того, 7 января, в 22:18, враг нанес удар по Харькову ракетами С-300. Без пострадавших.
Также около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала достали 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами, указал Синегубов.
Дополнение
По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Купянского района.
Авиационным ударам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района.
В течение суток враг многократно обстреливал Волчанск Чугуевского района. Повреждены 6 домов, 2 производственных цеха, автомобили.
В 11:20 и 12:00 враг нанес удары возле с. Липцы и с. Глубокое Харьковского района. В 12:00 произошел обстрел с. Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный склад. В 12:50 - обстрел с. Сеньково Купянского района. Ранения получил 17-летний парень, госпитализирован.
В 13:40 - вражеский обстрел с. Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом.
Около 14:00 враг обстрелял с. Александровка Богодуховского района. Повреждены 3 дома.
В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом.
Около 22:50 враг нанес удар по поселку Вильча Чугуевского района. Поврежден гериатрический пансионат. Без пострадавших.
Ранее
Сообщалось, что в результате утреннего вражеского удара по Харькову ранена женщина.
В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА
Российские ракетные удары по Харькову нанесли ущерб бизнесу и школе, одна женщина получила ранения. Еще больше жертв находятся под завалами в Змиеве после обстрела.
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