Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП

В результате массированной ракетной атаки российской армии на Украину сегодня утром два человека погибли - в Криворожском районе и в Хмельницкой области. Также пока известно о 33 пострадавших человека, сообщил заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, пишет УНН.

8 января. Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины. По состоянию на сейчас 33 человека пострадали, два человека погибли. Продолжается ликвидация последствий обстрела - написал Алексей Кулеба в Telegram.

Детали

По его словам, армия рф нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Криворожскому району. Враг бил по гражданским объектам: торговому центру, многоэтажке и частным домам. По данным Кулебы, одна женщина погибла, также есть один раненый.

Как сообщается, осложняет ситуацию непогода, которая бушует в регионе. В Кривом Роге много обрывов электросетей, есть перебои со светом, не работает электротранспорт. На местах в усиленном режиме работают специалисты.

В городе Новомосковск также продолжается ликвидация последствий. Там 24 пострадавших. Пятеро из них - дети. Повреждены частные и многоквартирные дома. Всем людям оказывается необходимая помощь.

Обстрел Харьковской области. В городе Харьков повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Двое пострадавших.

В городе Змиев из-под завалов спасли двух человек. Спасательные работы еще продолжаются.

Запорожская область. Попадание ракет в жилые районы Запорожья. На местах работают специалисты. По состоянию на сейчас - четыре человека ранены. Им оказывается медицинская помощь.

На Хмельнитчине также раздавались взрывы. Работают экстренные службы. К сожалению, есть один погибший, сообщил Кулеба.

Дополнение

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины отметил, что важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Враг коварный и бьет по гражданским объектам", - указал он.

В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека