Массированная атака рф: враг выпустил по Украине десятки ракет, известно о двух погибших и 33 пострадавших - ОП
В результате российской ракетной атаки на Украину погибли двое и были ранены 33 человека.
Макрон готовится провести кадровые перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон может избрать нового премьер-министра уже на этой неделе.
В результате вечерней атаки рф на Харьков пострадали двое полицейских
В результате российских ракетных ударов по Харькову 7 января были ранены двое полицейских.
Спецназовцы уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2"
Украинские спецназовцы уничтожили в Донецкой области российскую систему радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", которая предназначалась для вывода из строя спутников связи.
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
Кирилл Кернес, сын экс-мэра, исчез после вторжения; его фракция выгнала его за молчание и бездействие.
В Змиеве на Харьковщине после удара рф продолжается поисковая операция: в МВД показали видео спасения человека
В Змиеве продолжаются поисковые работы после российской атаки; два человека спасены, еще один, возможно, находится под завалами. Министерство внутренних дел обнародовало видео.
Первый шаг к предотвращению шатдауна: лидеры Конгресса США достигли согласия по расходам правительства
Лидеры Конгресса США договорились о финансировании правительства на сумму 1,66 триллиона долларов.
Число погибших от землетрясения в Японии возросло до 161
Число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 161 человека, более 100 числятся пропавшими без вести на фоне суровых погодных условий, мешающих спасательным работам.
Армия рф утром атаковала ракетами 4 региона: есть погибший и раненые - МВД
Российские войска нанесли ракетный удар по четырем областям Украины, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения.
Ракетный удар рф по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до четырех
В результате российского ракетного удара по Запорожью четыре человека получили ранения.