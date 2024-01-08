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Вранці на Дніпропетровщині українська ППО збила дві російські ракети

Вранці на Дніпропетровщині українська ППО збила дві російські ракети

Київ • УНН

 • 30661 перегляди

Українська протиповітряна оборона збила дві російські ракети в Дніпропетровській області під час масштабної російської ракетної атаки на Україну.

Сьогодні, 8 січня, підрозділи протиповітряної оборони збили дві російські ракети у Дніпропетровській області. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Вранці наші оборонці неба знищили 2 ворожі ракети. Їх збили у Дніпровському та Павлоградському районах

- резюмував Лисак.

На Миколаївщині вночі збили "шахед" - ОВА08.01.24, 08:26 • 28043 перегляди

Доповнення

Голова МВС Ігор Клименко розповів, що російські війська сьогодні вранці завдали масованого ракетного удару, атакували чотири регіони - Запоріжжя, Харківську, Хмельницьку та Дніпропетровську області.

Нагадаємо

Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині.  Крім того, відомо про щонайменше 33 поранених.

Володимир Омельченко

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