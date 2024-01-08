Вранці на Дніпропетровщині українська ППО збила дві російські ракети
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила дві російські ракети в Дніпропетровській області під час масштабної російської ракетної атаки на Україну.
Сьогодні, 8 січня, підрозділи протиповітряної оборони збили дві російські ракети у Дніпропетровській області. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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Голова МВС Ігор Клименко розповів, що російські війська сьогодні вранці завдали масованого ракетного удару, атакували чотири регіони - Запоріжжя, Харківську, Хмельницьку та Дніпропетровську області.
Нагадаємо
Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки російської армії на Україну сьогодні вранці дві людини загинули - у Криворізькому районі та на Хмельниччині. Крім того, відомо про щонайменше 33 поранених.