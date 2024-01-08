На Миколаївщині вночі збили "шахед" - ОВА
Київ • УНН
У Миколаївській області було збито безпілотник "шахед"
У Миколаївській області вночі знищили ворожий ударний дрон типу Shahed, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Уночі збили один "Shahed-131/136"
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З його слів, за минулу добу на Миколаївщині ворог обстрілював також Очаків та акваторію. Без постраждалих.
На Миколаївщині ворожий «шахед» влучив у законсервовану базу відпочинку – виникла пожежа07.01.24, 08:31 • 83218 переглядiв