На Миколаївщині ворожий «шахед» влучив у законсервовану базу відпочинку – виникла пожежа

У Миколаївській області ворожий ударний дрон влучив у законсервовану базу відпочинку. Як повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, на місці влучання виникла пожежа, передає УНН.

"Увечері, 6 січня, відбулось влучання БпЛА типу "Shahed-131/136" в рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", - повідомив Кім.

Також він повідомив, що протягом минулої доби ворог завдав артилерійські обстріл по Очакову, а також артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. В обох випадках без постраждалих.

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