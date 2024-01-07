На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Киев • УНН
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.
В Николаевской области вражеский ударный дрон попал в законсервированную базу отдыха. Как сообщил в своем Телеграмм-канале руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, на месте попадания возник пожар, передает УНН.
"Вечером, 6 января, произошло попадание БпЛА типа "Shahed-131/136" в рекреационной зоне, в результате чего на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - сообщил Ким.
Также он сообщил, что в течение минувших суток враг нанес артиллерийские обстрелы по Очакову, а также артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту Куцурубской общины. В обоих случаях без пострадавших.
Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон07 январь 2024, 05:42 • 23839 просмотров
На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.
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